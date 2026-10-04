Lapid, Suudi Arabistan'a acil inen uçak olayında Netanyahu hükümetine yüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki olaydan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutarak, "Bu hükümet döneminde hayatta kalabilmişseniz bu bir mucizedir" dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Lapid, Flydubai uçağında yaşanan krizin Netanyahu hükümetinin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.

Lapid, "Gerçekten mucizeler döneminde yaşıyoruz, zira bu hükümet döneminde hayatta kalabilmişseniz bu bir mucizedir." dedi.

Netanyahu hükümetinin yaşanan olaya ilişkin sorumluluktan kaçmaya çalıştığına dikkati çeken Lapid, "Hükümetin görevi, bunun bir daha tekrarlanmayacağından yüzde 100 emin olmaktır. Bunun yerine herkes bize sorumlu olmadıklarını anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Lapid, Ulaştırma Bakanı Miri Regev'i eleştirerek, "Yetkili makamlar olayın tekrarlanmayacağına dair yüzde 100 garanti veremeyeceğini açıklarken bir aile uçağa nasıl binebilir?" sorusunu yöneltti.

Netanyahu'nun "seçimlerin engellenmeye çalışıldığı" yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Lapid, "Buna dair hiçbir kanıt yok ve bu yaklaşım saçma." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA