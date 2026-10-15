LandSpace, metan yakıtlı Cuçüe-2'nin yeni sürümüyle Gobi'den 10 uydu fırlattı

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Çinli uzay roketi üreticisi LandSpace şirketi, sıvı metan yakıtlı "Cuçüe-2 (ZQ-2)" roketinin geliştirilmiş versiyonuyla 10 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, 8 bilişim uydusu ile 2 lazer iletişimi test uydusu, "ZQ-2E Y4" roketi ile Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumlarına ulaştığı fırlatış, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen 10. taşıma görevi oldu.

ADA Space şirketi tarafından geliştirilen bilişim uyduları, uzayda yapay zeka bilişim altyapısı oluşturmayı amaçlayan bir mega takımuydu ağının parçasını oluşturacak.

Şirket, "Star-Compute" adını verdiği proje ile 2 bin 400'ü yapay zeka çıkarım işlemleri, 400'ü yapay zeka eğitimi için kullanılacak toplam 2 bin 800 uydudan oluşan bir uzay bilgisayar ağını kurmayı hedefliyor.

Takımuydu ağının ilk grubu olan 12 uzay bilişimi uydusu, Mayıs 2025'te uzaya gönderilmişti.

Lazer iletişimi test uyduları

Öte yandan bilişim uydularının yanı sıra Lazer Starcom şirketi tarafından geliştirilen optik lazer iletişimi test uyduları "Guangchuan-03" ve "Guangchuan-04" de yörüngeye konumlandırıldı.

İlk ikisi Kasım 2024'te uzaya gönderilen test uyduları, özellikle robotların uzaydan kontrolü gibi operasyonlar için optik lazer iletişim bağlantılarını kurmak ve geliştirmek için kullanılacak.

Dünyanın metanla çalışan ilk roketi

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor.

Özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, Çin takım yıldızlarının 4 simgesinden biri olan "Vermilyon Kuşu"nun adını taşıyor.

55,9 metre uzunluğunda ve 267 ton kalkış ağırlığına sahip roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 6 tona, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 4 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA