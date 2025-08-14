Lampedusa Açıklarında Göçmen Teknesi Faciası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

ROMA, 14 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu.

İtalyan medyasında çarşamba günü çıkan haberlere göre kaza, adanın yaklaşık 14 deniz mili güneyinde meydana geldi. İlk teknenin zor durumda olduğu, sabah saat 11.00 civarında bir polis helikopteri tarafından tespit edildi, ancak kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında teknenin alabora olduğu görüldü.

Kazadan kurtulanlar kurtarma ekiplerine bir teknenin daha battığını bildirdi. İki teknedeki yaklaşık 100 kişiden 60'ının güvenli bir şekilde kıyıya ulaştığı belirlendi.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 26 kişinin cansız bedenine ulaşırken, arama çalışmaları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada teyit edilen ölümlerin yanı sıra hala haber alınamayan birçok kişi olduğunu söyledi. BM ajansı, kurtulan 60 kişiye barınma imkanı sağlıyor.

İtalya'nın en güneyinde bulunan Lampedusa, Afrika ve Ortadoğu'da çatışma yaşanan bölgelerden gelen ve Akdeniz'i geçerek Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenler ve mülteciler için önemli bir geçiş noktası konumunda.