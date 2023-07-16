Lalapaşa Kaymakamı Hamzabeyli ve Doğan köylerini ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, KÖYDES programı kapsamında Hamzabeyli ve Doğan köylerini ziyaret ederek devam eden projeleri inceledi. Bulut, köylerdeki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.