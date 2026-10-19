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Lalapaşa'da Muhtarlar Günü'nde muhtarlar çelenk sundu, Kaymakam Çolak kabul etti

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Lalapaşa'da Muhtarlar Günü'nde muhtarlar çelenk sundu, Kaymakam Çolak kabul etti
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü için tören düzenlendi; köy ve merkez mahalle muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kaymakam Mustafa Çolak, muhtarları kabul ederek hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve günlerini kutladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede görev yapan köy ve merkez mahalle muhtarları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, muhtarları Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Ziyarette, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolü, vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve ilçede yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Çolak, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde önemli görev üstlenen muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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