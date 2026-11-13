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Lahbib, Gazze'ye insani yardım çağrısını 52 ülke ve kuruluşla imzaladı

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AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması için 52 ülke ve kuruluşla acil çağrı imzaladı. Kış yaklaşırken barınma imkanı olmayan aileler ve ağır yıkıma uğrayan sağlık sistemi nedeniyle ihtiyaçların büyük olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye barınma malzemeleri, yakıt ve su dahil insani yardımların büyük ölçekte ve engelsiz ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze için acil önlem alınmasını isteyen bir eylem çağrısını 52 ülke ve kuruluşla birlikte imzaladıklarını bildirdi.

Kış yaklaşırken çok sayıda ailenin halen yeterli barınma imkanına sahip olmadığına dikkati çeken Lahbib, ateşkesin halkı rahatlatmasının beklendiğini ancak insani yardımlara erişimin kısıtlı olduğunu ifade etti.

Lahbib, Gazze'deki sağlık sisteminin ağır yıkıma uğradığını ve ihtiyaçların çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Siyasi irade olduğunda yardım ulaştırılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye barınma malzemeleri, yakıt ve su dahil insani yardımların büyük ölçekte ve engelsiz ulaştırılması çağrısı yapan Lahbib, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, 12 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılmasına izin verilmesini ve İsrail'in saldırılarından hesap sorulmasını istemişti.

Kaynak: AA
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