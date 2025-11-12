Haberler

Lagos Limanı'nda Tarihi Uyuşturucu Yakalaması: 1 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güncelleme:
Nijerya'nın ticari merkezi Lagos'ta, Tin Can Adası Limanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 1 ton kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu, bu yakalamanın liman tarihindeki en büyük operasyondan biri olduğunu belirtti.

Nijerya'nın ticari merkezi Lagos kentinde 1 ton kokain ele geçirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (NDLEA) açıklamasına göre, Tin Can Adası Limanı'nda, yeniden ihracat için getirilen boş konteynerlerin dezenfeksiyonu sırasında 1 ton kokain bulundu.

Yetkililer, bunun "liman tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalaması" olduğunu vurguladı.

Batı Afrika'daki zayıf güvenlik işbirliği, yönetişim boşlukları ve gelişen ulaşım ağlarının bölgeyi uyuşturucu kaçakçılığı açısından cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Ülkede 2022'de Lagos'un Ikorodu bölgesindeki bir depoda ve 2023'te Apapa Limanı'nda düzenlenen operasyonlarda da büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
