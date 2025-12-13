Ladik'te şehit polis Emre Albayrak için mevlit okutuldu
İstanbul Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak için memleketi Ladik'te mevlit okutuldu.
İstanbul Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak için memleketi Ladik'te mevlit okutuldu.
Ladik Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.
Programa şehidin ailesinin yanı sıra Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Adnan Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel