Ladik'te Muhtarlar Günü Kutlaması
Samsun'un Ladik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ladik Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Okan'ın konuşmasının yanı sıra, programda yerel yöneticiler de katıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ladik Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Okan günü anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Programa, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AK Parti Ladik İlçe Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çolak ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
