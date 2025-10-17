Ladik'te imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı
Samsun'un Ladik ilçesinde imam hatip okullarının 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Ladik Şehit Uğur Göksu İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organize edilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, imam hatiplerin kurucusu Mahmut Celalettin Ökten için dua edildi.
Programa Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, şube müdürü Hasan Tuzcu, Şehit Uğur Göksu İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Yüksel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Program sonunda okul öğrencileri tarafından Gazzeli çocuklar için açılan kermes ziyaret edildi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel