Haberler

Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi

Ladik'te Gazze yararına kermes düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

Samsun'un Ladik ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Nurhan Yapıcı Özel Kapalı Sebze Pazarı'nda düzenlediği kermese Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde tüm okullar destek verdi.

Kermeste çeşitli ürünler ve yemekler satışa sunuldu.

???????İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Kermese Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.