Ladik'te Deprem Afet Deposu Açıldı

Samsun'un Ladik ilçesine deprem afet deposunun açılışı gerçekleştirildi.

Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, açılışta yaptığı konuşmada, 1943 yılında Kastamonu Tosya merkezli depremde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremlerin kendilerine hazırlıklı olmayı hatırlattığını vurgulayan Orhan, "Bu bilinçle Ladik'te afet deposu projemizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ladik Kaymakamlığımız bünyesinde, belediye, hayırsever ve tamamen yerel dinamiklerimizle burası hazırlandı. Depomuzda deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak battaniye, jeneratör, arama kurtarma setleri, dayanıklı gıdalar ve içme suyu gibi malzemeler yer alacak. Bizlere destek veren Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'a, kurumlara, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.