Haberler

Ladik ilçesinde 2 bin 400 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, 264 öğretmenle birlikte 2 bin 400 öğrenciye karnelerini dağıttı ve tatil dileklerinde bulundu.

Samsun'un Ladik ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı.

Karne heyecanlarına ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Aksoy, ilçede 264 öğretmene verimli bir yarılyıl geçirdiklerini belirterek, "Bugün 2 bin 400 evladım yarıyıl tatili için karne alarak evlerine dönecek. Çocuklarıma güzelce dinlenerek sağ salim aramıza dönmelerini temenni ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.

Aksoy, öğrencilere, anaokuldan liseye kadar her birine karne ile güzel dileklerini de ilettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
