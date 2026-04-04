Haberler

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesinde, "Bir Hatıra Bırak da Git Projesi" uygulanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesinde, "Bir Hatıra Bırak da Git Projesi" uygulanıyor.

Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesinde 12. sınıf öğrencileri, "Bir Hatıra Bırak da Git Projesi" kapsamında okul kütüphanesine kitap bağışlayarak mezun oluyor.

Proje kapsamında bu yıl da 12. sınıf öğrencileri, kendi seçtikleri ve gelecekteki alt dönem arkadaşlarına rehberlik etmesini istedikleri eserleri okul kütüphanesine hediye etti.

Proje, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Merve Özcan ve Saliha Demir yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Proje ile öğrencilerin mezuniyetten sonra da okullarıyla gönül bağını korumaları amaçlanıyor.

Okul müdürü Mehmet Akif Güler, yıllardır devam eden gelenek sayesinde Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi Kütüphanesinin her yıl yeni eserlerle zenginleşmeye devam ettiğini dile getirerek, "Mezunların bu vefalı davranışı, alt dönemdeki öğrencilere de kitap okuma alışkanlığı ve okul kültürü konusunda ilham kaynağı oluyor." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
