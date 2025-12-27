Haberler

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri dergi çıkardı

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi bünyesindeki Tarih Kulübü tarafından dergi hazırlandı.

Okulun Tarih Kulübü bünyesindeki sınıfın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, şube müdürü Hasan Tuzcu ve okul müdürü Akif Güler tarafından gerçekleştirildi.

Tarih Kulübünce yürütülen çalışmalar kapsamında tarih öğretmeni Aytekin Gökhan öncülüğünde "Ödke" isimli derginin ilk sayısı yayımlandı.

Dergide, Ladik'in tarihi ve sosyokültürel özelliklerine yönelik araştırmaları içeren makaleler, sosyal bilimler alanından yapılan çalışmalar ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, hem açılan sınıfı hem de tarih dergisini çok beğendiğini dile getirerek, "Ödke', eski Türkçe'de 'zamanda' demek. Öğrencilerimizin araştırma, yazma ve yerel tarih bilincini geliştirerek zamanda yolculuk serüveni devam edecek." ifadelerini kullandı.

