Ladik Belediye Başkanı Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden 47 yaşındaki Özel, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Belediye Başkanı Özel, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi görüyordu.