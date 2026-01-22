Haberler

Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı

Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis, bebek mamalarında tehlikeli toksin tespit edilmesi üzerine Şili, Çin, Fransa ve daha birçok ülkede 'Picot' markalı ürünleri geri çağırma kararı aldı. Şirket, geri çağrılan ürünlerin dışında diğer mamaların güvenli olduğunu belirtti.

Fransız çok uluslu süt ürünleri şirketi Lactalis, toksinler içerebileceği gerekçesiyle birçok ülkede satışı yapılan bebek mamalarını geri çağırdı.

France 24'ün Lactalis grubu açıklamasına dayandırdığı habere göre şirket, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo, Çekya, Ekvador, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Kuveyt, Madagaskar, Meksika, Monako, İspanya, Peru, Avustralya, Özbekistan ve Tayvan'da bebek mamalarını geri çağırma kararı aldı.

Açıklamada, eczanelerde ve süpermarketlerde satılan "Picot" marka bebek mamasının 6 partisinin bir tedarikçiden temin edilen bileşeninde tehlikeli toksin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmesi istendi.

Bebek mamasında tespit edilen bakteriyel kökenli toksinin çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabileceği belirtilen açıklamada, parti numarası açıklanan 6 grup dışında diğer ürünlerin güvenli olduğu konusunda taahhütte bulunuldu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
