Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Laçin Kaymakamı Şimşek, şehit Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı ziyarette şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakan Şimşek, şehit olan bütün öğretmenleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

Törene, Laçin Jandarma Komutanı Teğmen Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek de katıldı.