Laçin'de İstinat Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde E.Ç. yönetimindeki otomobil, istinat duvarına çarptı. Sürücü, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 19 DA 366 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel