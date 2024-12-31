Laçin'de Engelli Bireyler İçin Yeni Yıl Etkinliği Düzenlendi

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan Engelli Bakım Merkezi'nde, Osmancık Belediyesinin destekleriyle yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, engelli bireyler için müzikli eğlence programları gerçekleştirildi.

Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı programda yeni yıl pastası kesildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakım merkezinde Osmancık'tan vatandaşların da bulunduğunu, merkezi sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

Gelgör, "Yeni yıla girerken hemşehrilerimizi yalnız bırakmak istemedik. Her birine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum." dedi.

Engelli Bakım Merkezi Müdürü Damla Özkaya ise organizasyona desteklerinden dolayı Gelgör ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğe, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz de katıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcıların iyi dilek temennileriyle sona erdi.