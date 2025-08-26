La Manga del Mar Menor'daki Otelde Salmonella Salgını: 100'den Fazla Hasta

MADRİD, 26 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde popüler bir turizm adresi olan La Manga del Mar Menor'daki bir otelde ortaya çıkan salmonella salgını nedeniyle 100'den fazla kişi hastalandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre salgın, yaklaşık 400 yatak kapasiteli dört yıldızlı Izan La Cavanna otelinde görüldü.

Haberlerde hastalığa cumartesi günü öğle yemeğinde servis edilen bir sosun neden olduğu belirtildi. Ayrıca hastalanan kişilerde kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlar görüldüğü bildirildi.

Otelin mutfağı temizlik ve dezenfeksiyon amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Yerel La Verdad gazetesi, otelin henüz konuya ilişkin açıklama yapmadığını belirtirken, hastalanan otel müşterilerinin toplu dava açmayı düşündükleri bildirildi.