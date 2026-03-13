Kyodo: ABD ile Japonya, savunma işbirliği kapsamında gizli istihbarat paylaşımını genişletiyor

ABD ile Japonya'nın caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla savunma kuvvetleri arasındaki yakın işbirliği yoluyla gizli istihbarat paylaşımını genişletmeyi planladığı iddia edildi.

Kyodo ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki ülke, caydırıcılık ve mücadele kabiliyetlerine katkı sağlaması amacıyla savunma alanında gizli istihbarat paylaşımını geliştirmeye hazırlanıyor.

Konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 19 Mart'ta Washington'da yapacağı toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Japon hükümetinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin bilgi güvenliği yeteneklerini güçlendirmek için ABD'den "güvenlik bulutu" hizmetini de devreye sokmayı değerlendireceğini belirtti.