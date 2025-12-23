Alaca ilçesinde "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konferansı düzenlendi
Çorum'un Alaca ilçesinde KYK Alaca Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen konferansta, 'Mübarek Üç Ayların Başlangıcı' konusu ele alındı. Konferansın ardından kura çekimiyle 6 öğrenci yurt ücreti kazanırken, katılımcılara çiğköfte ve kitap hediye edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Öğrenci Yurdu tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans gerçekleştirildi.
KYK Alaca Öğrenci Yurdu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurdun konferans salonunda İlçe Müftüsü İsmail Karadavut ile İlçe Şube Müdürü Mustafa Karaca tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans düzenlendi. Konferansta, üç ayların manevi önemi ele alındı.
Program kapsamında konferansa katılan öğrenciler arasında kura çekimi yapılarak 6 öğrencinin bir aylık yurt ücreti karşılandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere çiğköfte ikram edildi ve "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu kitap hediye edildi.