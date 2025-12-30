KYGM Daire Başkanı Doğan, öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Öğrenci Eğitimi, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Daire Başkanı Mutlu Doğan, Elazığ'daki yurtlarda incelemelerde bulundu.

Doğan, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile kentteki yurtları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Yurtlarda öğrencilere sunulan yemek hizmetlerine ilişkin mutfak, kiler ve yemekhane alanlarını inceleyen Doğan, yemek hizmetlerinin hazırlık süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sare Ana Öğrenci Yurdu'ndaki incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, hizmetlerin şeffaf şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yurtların sağlam ve modern bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Doğan, yurtlarda eğitim faaliyetlerinin de yapıldığını dile getirdi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bizler yurtlarımızı ikinci bir üniversite olarak görüyoruz. Yurtlarımızda kurslar veriliyor, atölye, sportif faaliyetler ve gönüllülük faaliyetleri yapılıyor. Yurtlarımızdaki öğrencilerimiz 4 yıl boyunca hobiler ve arkadaşlıklar ediniyor, sosyal sorumluluk projelerine katılıyor."