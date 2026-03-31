Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman ve site sakinlerine ait borç duyurularının ortak alanlara asılamayacağını belirten bir ilke kararı aldı. Bu karar, kişisel verilerin korunması açısından alınmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman veya site sakinlerinin aidat, avans ve demirbaş gideri gibi borçlarına ilişkin yapılan duyuruların, asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi ortak yerlere asılamayacağı yönünde ilke kararı verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, apartman ve site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle ilke kararı alınması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, apartman sakinlerinin aidat, avans, demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amacıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik ve kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğindeki bilgilerin yer aldığı liste veya dokümanların asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi yerlere asıldığı ifade edildi.

Bu yerlerde toplu yapıda ikamet etmeyen kişilerin, kargo personelinin, kuryelerin ve apartman sakinleri tarafından hiç tanınmayan kişilerin de sıklıkla bulunabildiğine işaret edilen kararda, buralara asılan duyuru, doküman ve listelerin bu kişilerce de görülebileceği vurgulandı.

Bu tür listeler ortak yerlerden kaldırılacak

Toplu yapıların ortak yerlerine asılan ve kişisel veri içeren listelerin, muhatabı belli olmayan bir kesime ifşa edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde düzenlenen "veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması" yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bilgilendirmelerin Kanun'un 12. maddesine uygun bir şekilde yerine getirilmesi için kapalı e-posta veya mesajlaşma grupları veya bu hizmete özgülenmiş uygulamalar gibi üçüncü kişi konumunda bulunan kişilerin erişiminin söz konusu olmayacağı usullerin, yöntemlerin kullanılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu tür uygulamalara ivedilikle son verilmesinin, bu tür duyuruların, listelerin veya dokümanların toplu yapıların ortak yerlerinden ivedilikle kaldırılmasının, bu konulara ilişkin kat maliklerine yönelik yapılacak duyurular ve bilgilendirmeler için Kanun'un 12. maddesine uygun ve sadece ilgililerin erişebileceği başkaca bir usulün, yöntemin uygulanmasının gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, ilke kararında belirtilen hususlara uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında, Kanun'un 18. maddesinde yer alan cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Ülke onu konuşuyor! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Askerler çatışmada öldürüldü

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Çatışmada öldürüldüler
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm

Ünlü oyuncu başına gelenleri tüm detaylarıyla ilk kez anlattı
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü