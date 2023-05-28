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Görenler telefonuna sarıldı! Oy kabinine bile kuzusuyla birlikte girdi

Güncel Haberler

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi.

GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER KAYDA ALINDI

Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı.

MERDİVENDEN İNEN KUZUYU SEVDİLER

Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Güncel Haberler

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