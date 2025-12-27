Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar manzarası

KOCAELİ'de, Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından önemli kış turizm merkezi Karatepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü Kuzuyayla Tabiat Parkı da kar yağışıyla beyaza büründü. Yeşillik alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi. Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zirveye çıkan güzergahlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kar yağışının hafa sonu boyunca etkili olması öngörülüyor.