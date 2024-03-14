Üye Girişi
Haberler

Kuzu balığı diye çekti köpek balığı çıktı

Güncelleme:

Antalya'da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçının oltasına 25 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şaşkınlık yaşayan Ali Varol, şaşkınlığı atlatıp misinayı çekmeye devam ederken, misinayı koparan balık gözden kayboldu.

Kuzu balığı diye çekti köpek balığı çıktı

25 kiloluk köpek balığının oltasına takıldığını gören balıkçı şoke oldu

Av ve avcı uzun süre göz göze geldi, misinayı kopartan köpek balığı gözden kayboldu

ANTALYA - Antalya'da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçının oltasına 25 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şaşkınlık yaşayan Ali Varol, şaşkınlığı atlatıp misinayı çekmeye devam ederken, misinayı koparan balık gözden kayboldu.

Asıl mesleği Almanca öğretmenliği olan ve boş zamanlarını teknesiyle balığa çıkarak değerlendiren Ali Varol, her zaman olduğu gibi balık tutmak amacıyla Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra kuzu balığı avlamak için oltasını attı. Kısa süre sonra Ali Varol'un oltasına büyük bir balık takıldı. Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça heyecanlanmaya başladı. Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedilirken, Varol, en az 10 kilo bir kuzu balığı yakaladığını düşünerek sevinç yaşamaya başladı.

Köpek balığıyla göz göze geldi

Balık yaklaştıkça heyecan artarken, kuzu yakaladığını tahmin eden Ali Varol gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile uzun süre göz göz geldi. "Şu güzelliğe bakar mısınız" diyen Varol, misinayı gevşetmesiyle birlikte köpek balığı misinayı kopararak denizin derinliklerine doğru kayboldu.

"İlk kez böyle büyüğünü gördüm"

Amatör balıkçı Ali Varol, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Balık tutmak en büyük hobim. 2 gün önce kuzu avına çıktım. Oltaya büyük bir şey takıldı. Büyük bir kuzu olduğunu düşündüm. Uzun süren mücadelenin ardından balık suda görünmeye başladı. Kuzu balığı değil köpek balığı olduğunu gördüm. Tekneye alıp, youtube kanalımda takipçilerimin görmesi için çekim yapmayı ve denize geri bırakmayı düşünürken bir anda misinayı koparım gözden kayboldu. Çok büyük bir balık olduğu için tekneye almayı başaramadım. Mendirek bölgesinden 22-23 metre derinlikte yaklaşık 200-300 metre açıkta yakaladım. Kıyıda geceleri küçük köpek balığı yavrularına rastlıyordum. Yakaladıktan sonra denize bırakıyordum. Bu kadar büyüğüne ilk kez rastladım. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu" dedi.

Ali Varol, yanında bulunan küçük kızının kendisinin miçosu olduğunu ve sürekli balığa birlikte çıktıklarını da dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ali Varol Antalya Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli? Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli? Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title