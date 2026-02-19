Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu