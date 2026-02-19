Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

