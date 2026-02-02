Albüm: Kanada'da Düzenlenen Aşk Işıkları Etkinliği Romantik Atmosferiyle Çiftlerin İlgi Odağı Oldu
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kuzey Vancouver'da, Sevgililer Günü temalı 'Aşk Işıkları' etkinliği 30 Ocak'ta başlayarak 22 Şubat'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel