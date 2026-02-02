Haberler

Albüm: Kanada'da Düzenlenen Aşk Işıkları Etkinliği Romantik Atmosferiyle Çiftlerin İlgi Odağı Oldu

Albüm: Kanada'da Düzenlenen Aşk Işıkları Etkinliği Romantik Atmosferiyle Çiftlerin İlgi Odağı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kuzey Vancouver'da, Sevgililer Günü temalı 'Aşk Işıkları' etkinliği 30 Ocak'ta başlayarak 22 Şubat'a kadar devam edecek.

KUZEY VANCOUVER, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kuzey Vancouver'daki Capilano Asma Köprü Parkı'nda "Aşk Işıkları" etkinliği yapılıyor. 30 Ocak'ta başlayan Sevgililer Günü temalı etkinlik, 22 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı