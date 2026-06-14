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Sarıyer'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Sarıyer'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
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Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Doğan Can CESUR / -SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BZS 193 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen 3 araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 07 BZS 193 plakalı otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kazada bariyerlere çarpan araçlardan ikisinde bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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