Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan tır cipe çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan bir TIR, aynı yönde ilerleyen bir cipe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İlyas Atçı yönetimindeki TIR'ın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen TIR, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki Danimarka plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAraçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.

- İstanbul