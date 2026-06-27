Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Akmeşe yol ayrımı mevkisinde S.Ö. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.G'nin kullandığı 07 BBR 701 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik