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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu T4 Tüneli'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç tünel duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ, – KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracın, tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, tünelin duvarına çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönen araçta hayatını kaybettiği belirlenen 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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