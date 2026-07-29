Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının öğrenilmesi üzerine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda otoyolun Karasu gişelerinde durdurulan SUV tipi araç ile araçtaki M.M (39), S.G (41) ve H.D'nin (39) üzerinde yapılan aramalarda 72,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA