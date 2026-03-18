Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı yönde giden iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı yönde giden iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki 49 D 7301 plakalı tıra, aynı yönde giden başka bir tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tırlardan birinin dorsesi yola devrilirken diğer tır bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanınca uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırlar ile dorselerinin çekici ve vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
