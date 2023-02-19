Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü Güncel Haberler Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.C'nin kullandığı 34 RB 884 plakalı otomobil, Bayraktar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Süleyman ve Mahmut Kayar'ın yaşaamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile araçtaki H.T. ve G.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması sonrası normale döndü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Marmara Güncel Haberler

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