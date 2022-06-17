Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Prespa Diyalog Forumunu değerlendirdi

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığınca ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun kapanışında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani bir basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu forumun, bölgesel istikrarın inşasında iş birliği kültürünü, karşılıklı güveni ve dostluğu teşvik eden bir marka olarak kendini ispatladığını dile getiren Osmani, forumun başarılı ve çok faydalı olduğunu vurguladı.

Geçen yıl birincisi düzenlenen Prespa Diyalog Forumu ile ülkesinin ilk kez diyalog ve açık ikili meselelerin diplomatik çözümüne dayalı uluslararası bir konferans düzenlediğine işaret eden Osmani, "Bu uluslararası etkinliğin ikincisinin başarılı bir şekilde düzenlenmesiyle Dışişleri Bakanlığı'nın Prespa Diyalog Forumu'nu, mevcut ve gelecekteki zorluk ve tehditler hakkında görüş, deneyim ve fikir alışverişi için özgün bir platform olarak tanıtmayı başardığından dolayı özellikle memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Forum kapsamında kamuoyunun, Ukrayna'daki savaştan meydana gelen yeni jeopolitik gerçekliğin sonucunda Avrupa ve Batı Balkanların karşı karşıya kaldığı en ağır güvenlik, siyasi ve ekonomik meselelerin ele alındığı ilginç, çarpıcı ve kaliteli tartışmaları dinleme fırsatı bulduğunu söyleyen Osmani, şöyle devam etti:

"Prespa Diyalog Forumu'nun " Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?" konulu resmi açılış panelinde bu yılki takdirnameyi, özgürlük ve demokrasi mücadelesi için cesur Ukrayna halkında takdim etmekten onur duydum. Ukraynalılar, sarsılmaz bir irade sergileyerek sadece kendi özgürlükleri için değil bizim ortak değerlerimizi de koruyorlar.".

Bölge ülke cumhurbaşkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve birçok başbakan ve dışişleri bakanların Foruma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmani, Kuzey Makedonya Başbakanlığına ve bu yılki forumu himayesine alan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığına yaptıkları iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Foruma ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılarak, forum kapsamında farklı ülkelerin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.