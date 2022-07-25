Kuzey Makedonya'da yabancı uyruklu 86 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneydoğu bölgesinde yabancı uyruklu 86 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneydoğu bölgesinde yabancı uyruklu 86 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, emniyet yetkililerinin arama yaptığı araçta yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçtaki arama sırasında aralarında reşit olmayan kişiler de olmak üzere Pakistan, Suriye ve Hindistan uyruklu 86 göçmen yakalandı. Göçmenler, Gevgeli şehrindeki Vinoyug Tranzi ve Kabul Merkezi'ne gönderildi." ifadesi kullanıldı. Araç şoförüne işlem başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Star Doyran sınır kapısı karakolundan polis yetkilileri, Bogdantsi şehrinin Kamenot bölgesinde 23 Temmuz'da Üsküplü 44 yaşındaki D.M'yi gözaltına aldı." denildi. AA / Furkan Abdula - Güncel İçişleri Bakanlığı Makedonya Göçmen Güncel Haberler

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