Kuzey Makedonya'da 'Türkçe Eğitim Günü' kutlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda düzenlenen Türkçe Eğitim Günü merkezi törenine, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkanı Abdullah Eren, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda Kuzey Makedonyalı Türk katıldı.

Nikoloski, burada yaptığı konuşmada, iki halk ve ülke arasında birlikte söyleyebilecekleri ve paylaşabilecekleri çok şey olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ana dilde eğitimin bir halkın sahip olabileceği en büyük medeniyet kazanımı olduğuna işaret eden Nikoloski, "Kuzey Makedonya'nın bunu Türk toplumunun tüm üyeleri ve Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk halkı için mümkün kıldığını gururla söyleyebilirim. Makedon halkına, Türk halkından daha yakın bir halk, Kuzey Makedonya'ya Türkiye'den daha yakın bir ülke yoktur. Bundan dolayı Türkçe öğrenimi için daha iyi koşullar oluşturmak ve Türkçe öğretimini geliştirmek için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Şentop da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonyalı Türklere selamını ileterek, herkesin Türkçe Eğitim Günü'nü kutladı.

Türkçenin sadece konuştukları dil olmadığını vurgulayan Şentop, "Türkçe hatıradır, kimliktir, gönülden gönle uzanan bir köprüdür. Bugün bu köprüye bir isim daha yazıyoruz; Türkçe Eğitim Bayramı." diye konuştu.

"Dil, bir milletin bayrağıdır, dalgalanırsa yürekler ayakta kalır"

Ulusoy da TİKA ve MATÜSİTEB'e konseri organize ettikleri için teşekkür ederek, "Dilimizi hakkıyla öğrenip öğretebildiğimiz ölçüde milli benliğimizi, geleneklerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarabiliriz." dedi.

Eren de Osmanlı'nın bu topraklardan çekilmesinden sonra buralarda kalan Türklerin bu coğrafyada kültürlerini, dillerini ve dinlerini yaşatmaya gayret ettiklerini anlattı.

Türkçe Eğitim Günü'nün büyük coşkuyla kutlandığını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar geçti, rüzgarlar esti ama bir ses bu topraklarda hiç dinmedi. Yahya Kemal'in 'Türkçenin çekilmediği yer vatandır' dediği toprak parçası, işte burasıydı. Bu kimlik mücadelesini sizler yürüttünüz, sizler verdiniz ve sizlerin büyükleri sayesinde de bugün, Kuzey Makedonya'da Türk toplumu barış ve huzur içerisinde yaşamaya ve bu ülkeye katkı sağlamaya devam ediyor."

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de bugün yalnızca bir bayramı değil, kimliklerinin hafızasını ve geleceklerini selamladıklarını belirterek, "Çünkü dil bir milletin bayrağıdır, dalgalanırsa yürekler ayakta kalır, susarsa hatıralara yetim kalır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şarkıcı Kıraç, sevilen şarkılarıyla sahne aldı.