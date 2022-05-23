Kuzey Makedonya'da safkan olmayan köpekler sergilendi - Haberler

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te safkan olmayan köpeklerin sergilendiği etkinlik düzenlendi. Kuzey Makedonya merkezli sokak hayvanlarına yardım ile ilgili kamu kuruluşu "Layka" ve Kuzey Makedonya Sinoloji Birliği ortaklığında organize edilen etkinlikte yaklaşık 50 köpek yer aldı.