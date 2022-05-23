Kuzey Makedonya'da safkan olmayan köpekler sergilendi - Haberler

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Kuzey Makedonya'da safkan olmayan köpekler sergilendi

AA - Umeys Sulejman - Güncel
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te safkan olmayan köpeklerin sergilendiği etkinlik düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te safkan olmayan köpeklerin sergilendiği etkinlik düzenlendi. Kuzey Makedonya merkezli sokak hayvanlarına yardım ile ilgili kamu kuruluşu "Layka" ve Kuzey Makedonya Sinoloji Birliği ortaklığında organize edilen etkinlikte yaklaşık 50 köpek yer aldı.

AA / Umeys Sulejman - Güncel

Makedonya, Köpek, Üsküp, Kamu, Güncel, Haberler

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