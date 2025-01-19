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Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı sırasında düzenlenen törende, Vardar Nehri'ne atılan haç için vatandaşlar soğuk suya girdi ve renkli görüntüler oluşturdu. Teodor Jovevski, haça ilk ulaşan kişi oldu.

Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi piskoposlarından Josif'in yönettiği dini ayinin ardından gerçekleşen töreni, Vardar Nehri etrafında toplanan yüzlerce kişi takip etti.

Şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için onlarca kişi yarıştı. Törene katılmak için 220'den fazla vatandaş yarışma başvurusunda bulunmuştu.

Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi piskoposlarından Josif'in nehre attığı haça ilk ulaşan, Teodor Jovevski oldu.

Benzer törenler başta ülkenin turistik şehirlerinden Ohri olmak üzere farklı şehirlerinde de gerçekleşti.

İnanışa göre, haçı yakalayan kişi yıl boyunca şanslı olurken, haça temas eden suyun da sağlık getirdiğine inanılıyor.

Epifani Bayramı, Hz. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Katolikler ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken Ortodokslar ise Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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