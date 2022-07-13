Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar, ikinci haftasında devam ediyor.

"Ültimatom-hayır sağ olun" sloganıyla düzenlenen protestonun 9'uncu gününde göstericiler, hükümet binası önünde başlattıkları eylemde, önce Dışişleri Bakanlığına ardından da Meclis binasına yürüdü, öneriye karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Protestolar olaysız geçerken, göstericiler gelecek günlerde de protestoya devam edeceklerini belirterek, dağıldı.

Kuzey Makedonya Meclisi, AB müzakere çerçevesi, Avrupa Konseyinin sonuçlarını temsil eden belgenin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili Meclis oturumunun 14 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu. Oturuma, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı.

Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.