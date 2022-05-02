Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram namazını Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili kıldırırken hutbeyi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Türkçe, Arnavutça ve Makedonca verdi.

Fetahu, bayram namazı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın barış, hoşgörü, dayanışma, sevinç, insanların birbirine yakınlaştığı, müminler ve tüm insanların gönüllerinin birleştiği gün olması temennisinde bulundu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da da Müslümanlar camilere akın ederken Ramazan Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, bayramın yeni nesiller için en iyi sevgi mesajını içerdiğini ifade etti.