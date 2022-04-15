Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Haberler

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Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

AA - Furkan Abdula - Güncel
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Kuzey Makedonya 6 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin Bakanlığa çağrılarak 6 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre, bahsi geçen kişilerin, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya geçen ay da "diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

AA / Furkan Abdula - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Makedonya, Rus, Güncel, Haberler

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