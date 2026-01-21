Haberler

Avustralya'nın NATO Temsilcisi, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin savaş deneyimi kazandığını belirtti

Avustralya'nın NATO Askeri Temsilcisi Di Turton, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kuzey Koreli askerlerin, Batı'nın silah sistemlerine aşina hale geldiğini ve savaş deneyimi kazandığını açıkladı.

Avustralya'nın NATO Askeri Temsilcisi Di Turton, Rusya- Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerin "savaş deneyimi kazandığını ve Batı'nın silahlarına aşina olduğunu" ifade etti.

Turton, ABC News'e verdiği mülakatta, daha önce "coğrafya nedeniyle" ayrı olan küresel çatışmaların artık birbirine bağlı hale geldiğini belirtti.

Bunun bir örneğinin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilmesi olduğunu kaydeden Turton, "Burada, Kuzey Koreli birliklerin savaş deneyimi kazandığını görüyoruz. Batı'nın sahip olduğu ve konuşlandırdığı silah sistemlerine aşina hale geliyorlar." dedi.

Avustralya'nın, üyesi olmadığı NATO ile işbirliği ilişkisi yıllardır sürüyor.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
