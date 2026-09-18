Haberler

Kuzey Kore: Nükleer savaş caydırıcılığını yoğunlaştıracağız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatlarını "savaş oyunları" olarak nitelendirerek, "nükleer savaş caydırıcılığını" yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatlarını "savaş oyunları" olarak nitelendirerek, "nükleer savaş caydırıcılığını" yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, ABD öncülüğünde Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelerin geçen hafta sona eren deniz tatbikatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kim, "Bu tatbikatlar, ABD'nin bölgedeki kamplar arası çatışma için uydurduğu bir başka tehditkar 'savaş oyunu' idi. Bu, başlıca rakipleri olarak gördüğü birçok büyük gücün bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinde, kendi askeri gücüne dayanarak hegemonyasını sürdürmeyi amaçlayan ABD'nin siyasi ve askeri planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatlarda Güney Kore ve Japonya'nın yer almasını da eleştiren Kim, bunu "Kuzey Kore'yi hedef alan üçlü askeri işbirliği sisteminin kanıtı" olarak nitelendirdi.

Kim, dışarıda büyüyen tehditler karşısında kendilerinin de yanıt vermesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, "Egemenliğimizi savunma kararlılığımız daha net adımlarla ortaya konacak ve nükleer savaş caydırıcılığını yoğunlaştırma yolunda hiçbir zaman bir değişiklik olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı

Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Okul saldırısının yaşandığı şehrin emniyet müdürü değişti
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında 3 önemli büyükşehir de var