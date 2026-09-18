Kuzey Kore'nin Rusya'daki fabrikalara binlerce işçi gönderdiği iddia edildi

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Kuzey Kore'nin, savaş nedeniyle iş gücü sıkıntısı yaşayan Rusya'ya binlerce işçi gönderdiği ve bunların bir kısmının Ukrayna saldırılarının hedefindeki tesislerde çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Kuzey Kore'nin son yıllarda Rusya ile güçlenen ilişkileri kapsamında Moskova'ya asker ve askeri ekipman gönderdiği iddialarının ardından, savaş nedeniyle iş gücü sıkıntısı çeken bu ülkeye işçi de gönderdiği ileri sürüldü.

Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden Wildberries'e ait yaklaşık 20 deponun yaz boyunca Ukrayna'nın saldırılarında hedef alındığı belirtilen haberde, bu şirketin hedef alınan tesislerinin birkaçında Kuzey Koreli kadınların çalıştığı aktarıldı.

Haberde, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım ihlallerini takip eden Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibinin (MSMT) raporuna da yer verildi.

Buna göre, raporda, bazı Kuzey Koreli işçilerin Rusya'daki insansız hava aracı (İHA) fabrikalarında çalışarak savaşla bağlantılı üretime doğrudan katkı sağladığı öne sürüldü.

Rusya'da 15 ila 30 bin Kuzey Korelinin çalıştığı ve kişi başına yıllık ortalama 7 bin 500 dolar gelir elde ettiği tahmin edilen raporda, Pyongyang yönetiminin bu çalışanların kazançlarının neredeyse yüzde 90'ına el koyduğu iddia edildi.

Raporda ayrıca, yurt dışında çalışan Kuzey Koreli işçilerin geçen yıl Pyongyang yönetimine 800 milyon dolara kadar gelir sağladığı, bu paranın ülkenin nükleer programlarının finansmanında kullanıldığı savunuldu.

Kaynak: AA