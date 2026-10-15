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Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılacak 2 tür seyir füzesini test ettiği bildirildi

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Yonhap'ın KCNA'ya dayandırdığı habere göre Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanmış 2 tür stratejik seyir füzesini test etti. Testlerin amacının su altı muharebe sistemlerinin hareket kabiliyetinin incelenmesi olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin, denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanmış 2 tür stratejik seyir füzesini test ettiği belirtildi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) mühimmat testi yaptığı bildirildi.

Kuzey'in, denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanmış 2 tür stratejik seyir füzesini test ettiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu testlerin amacının su altı muharebe sistemlerinin mevcut hareket kabiliyetinin incelenmesi olduğu kaydedildi.

Güney Kore hükümeti 12 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne birden fazla balistik füze fırlattığını ve bu füzelerin denize düşmeden önce 900 kilometreden fazla mesafe katettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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