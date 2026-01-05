Haberler

Kuzey Kore Lideri Hipersonik Füze Fırlatma Testine Nezaret Etti

Güncelleme:
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan fırlatılan hipersonik füzeler, 1.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurdu.

PYONGYANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un pazar günü hipersonik füze fırlatma testine nezaret etti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın Ryokpho bölgesinden fırlatılan hipersonik füzeler, kuzeydoğu yönünde ilerleyerek ülkenin doğu kıyısından 1.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
